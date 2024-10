TREMA L’IMPERO DI DON VINCENZO. Perquisito e indagato Luca Coscone: è l’alter ego di De Luca. ECCO CHI È

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

NAPOLI – C’è chi pensa sia il numero tre, dietro a Fulvio Bonavitacola, ma in realtà si tratta del numero due nell’elenco dei personaggi di fiducia vicini a Vincenzo De Luca.

Parliamo di Luca Coscone, consigliere regionale eletto con la lista (ovviamente) De Luca Presidente.

Presidente della commissione regionale Trasporti, così come un altro fedelissimo del governatore indagato, Giovanni Zannini, era a capo della commissione Ambiente, Cascone, legato al governatore dal 2007, è quello che potremmo definire un alter ego di Vincenzo De Luca, sua voce in tutte le materie del motore politico e clientelare che muove voti per il governatore.

Da questa mattina c’è chi aveva parlato addirittura di un suo arresto. Falso.

Cascone è si indagato e le sue stanze alla regione Campania, così come l’abitazione, sono state perquisite dalla guardia di finanza.

L’indagine su Cascone sarebbe legata a quella che ha colpito il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, recentemente arrestato.