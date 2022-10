Treni bloccati per un guasto. Mattinata infernale per i pendolari

CASERTA – Dalle ore 9.35 sulla linea Napoli-Cassino, direzione Cassino, il traffico ferroviario è sospeso tra le stazioni Caserta e Capua. All’origine dello stop ci sarebbe un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni. Al momento è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi.

I treni ad Alta Velocità sono deviati via Gricignano con rallentamenti fino a 30 minuti ed è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, richiesto servizio sostitutivo con autobus per i viaggiatori del servizio regionale.