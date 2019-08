Treni con ritardi fino a 90 minuti. Disagi per i pendolari casertani

CASERTA – Ritardi fino a 90 minuti e circolazione tornata regolare solo dopo le 8:15 di questa mattina sulla linea ferroviaria Caserta-Foggia, dove già dalle 6 sono stati segnalati da RFI forti rallentamenti dovuti ad un inconveniente tecnico ad una serie di passaggi a livello fra Maddaloni Superiore e Caserta.

Il caos ha scatenato forti ritardi ai treni, tra i 60 e i 90 minuti, con i pendolari casertani fermi sotto il sole in attesa che la situazione si sbloccasse.

In centro a Caserta, invece, per un’ora, le sbarre del passaggio a livello di via Unità Italiana non hanno funzionato. Tanti gli automobilisti costretti a “rischiare” e ad attraversare i binari a passaggio aperto.