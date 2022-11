Treno deragliato, salvi per miracolo 22 passeggeri. Linea ferroviaria ancora interrotta

Ieri la frana che ha provocato il deragliamento del treno tra Mignano Montelungo e Presenzano. Il convoglio era partito da Cassino ed era diretto a Caserta.

MIGNANO MONTE LUNGO/PRESENZANO E’ ancora interrotta la circolazione ferroviaria sulla Napoli-Cassino, dopo il deragliamento del treno, avvenuto ieri, tra i comuni di Mignano Monte Lungo e Presenzano. I vigili del fuoco hanno soccorso i 22 passeggeri che erano rimasti bloccati sul regionale. Prima del deeragliamento i passeggeri, come hanno poi raccontato, hanno sentito un urto. Si รจ sentito chiaramente lo sbalzo del treno che lo ha fatto uscire dai binari, ma per fortuna le carrozze non si sono capovolte. Il convoglio era partito da Cassino alle 18.05 diretto a Caserta.