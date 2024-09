TRENTOLA “Sciala popolo”. Il segretario comunale Alessandro Tafuri si autoliquida i rimborsi carburante 20 giorni prima della conclusione del mese al quale li imputa

Loading...

Magari sono cifre non altissime, ma danno l’idea di quale sia il modus operandi di chi, al contrario, dovrebbe essere il custode del rigore, della precisione e del rispetto intransigente delle norme

TRENTOLA DUCENTA (g.g.) Non vorremmo usare l’espressione modus operandi, di gran lunga la più inflazionata tra quelle prelevate dal latino. Ma in questa circostanza ricalca con tanta ed esaustiva precisione il fatto che vi andiamo a raccontare.

Di modus operandi si deve parlare altrimenti, come capita sempre dalle nostre parti, la questione viene chiusa al solito modo: “Vabbèèèè… e che fa… tutto sommato sono cifre molto piccole. State a spaccare il capello”

Per noi, neppure su queste cose bisognerebbe fregarsene del diritto e delle norme, soprattutto se a farlo è un segretario comunale della Repubblica Italiana ossia gli occhi del governo nazionale all’interno di un ente pubblico territoriale, nel caso specifico un comune.

Però, siccome qui da noi il senso del diritto, della legge, è annacquati da troppi relativismi, non possiamo non dire che il dottor Alessandro Tafuri, segretario generale degli specchiatissimi Comuni di Trentola Ducenta e Casapesenna, unitisi in una convenzione il 28 ottobre 2022, data destinata dunque a passare alla storia come quella della firma della Santa Alleanza, ci fa pensare che se il suo approccio ai procedimenti amministrativi è questo, allora ci si può tranquillamente preoccupare quando in ballo ci sono situazioni più importanti e cifre molto più cospicue.

Avevamo letto per prima una determina del 20 aprile 2023. Avevamo deciso di non scrivere nulla anche se, tutto sommato, due rilievi andavano fatte. Il primo riguardava l’oggetto della determina ossia la liquidazione dei rimborsi spesa chilometrici per i costi affrontati da Tafuri per gli spostamenti tra i Comuni di Trentola Ducenta e Casapesenna. Questo oggetto va relazionato alla firma di chi poi autorizza i rimborsi, che è quella dello stesso Alessandro Tafuri in quale come recita, nella sua narrativa, la determina oltre a fare il segretario comunale è stato gratificato anche della responsabilità della cosiddetta area istituzionale che noi chiamiamo, con la definizione di un tempo, area affari generali. Il secondo punto che sarebbe stato doveroso sottolineare riguardava la quantità dei passaggi ossia degli spostamenti Trentola-Casapesenna e ritorno: 25 in tutto per una cifra complessiva di 100 euro.

Nella determina c’è scritto letteralmente che questi 100 euro rappresentano il rimborso relativo ai passaggi del mese di marzo e aprile 2023. Ma la determina è datata 20 aprile. Con tutti i guai grossi che dobbiamo raccontare, ci siamo detti, vabbè, diciamo che lui, il segretario Tafuri, sapeva già che dal 20 al 30 aprile non sarebbe mai andato al Comune di Casapesenna. Sapevamo bene che non era così, ma alla fine delle scelte di priorità noi le dobbiamo realizzare.

Quando, però, si esagera, allora si esagera. Siamo venuti in possesso anche della determina speculare, sempre a firma del segretario comunale Tafuri, nella veste di responsabile degli affari generali, che si autoliquida per i mesi di marzo e aprile 2024 di 152euro oggetto di 41 accessi tra i comuni Trentola/Casapesenna tenendo in considerazione i chilometri percorsi – nello specifico 10 km tra andata e ritorno – per 0,37 centesimi (1/5 del costo del carburante alla pompa) così come stabilito dalla suddetta convenzione.

Il punto cruciale della determina è il seguente: “per i mesi di marzo e aprile 2024”. E diventa cruciale perché questo atto amministrativo è così formalmente, ufficialmente contrassegnato: “determina n. 55 del 12 aprile con determinazione del responsabile data 19 aprile.

In poche parole, stavolta, Tafuri si è autoliquidato i soldi di marzo e aprile quasi 20 giorni prima della conclusione di questo mese. Per cui, o ha scoperto pure lui come il grande doc lauto per viaggiare nel tempo e dunque i 41 passaggi fra Trentola e Casapesenna li ha potuti inserire perché già il 12 sapeva che li aveva fatti viaggiando nel futuro oppure li ha inseriti così, alla carlona, all’ingrosso.

Ma chi è sto’ Tafuri!? Per l’appunto, modus operandi

DETERMINA APRILE 2024

DETERMINA APRILE 2023