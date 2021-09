TRIBUNA ELETTORALE Il sottosegretario all’Interno Molteni a Caserta. Gianpiero Zinzi: “Più fondi per gli organici di polizia. Segnale importante la sicurezza urbana”

Spazio autogestito. Il candidato sindaco del centrodestra soddisfatto delle novità annunciate dal sottosegretario nel corso della sua visita in questura.

CASERTA “La visita a Caserta del sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni e gli interventi annunciati rappresentano un segnale importante per garantire la sicurezza urbana, che deve tornare un tema centrale per la nostra città”. Lo ha affermato il candidato sindaco del centrodestra a Caserta Gianpiero Zinzi a margine della visita istituzionale del sottosegretario di questa mattina. “Come auspicato arriveranno i fondi per rinforzare e ampliare gli organici della polizia locale. Questo permetterà di avere a disposizioni più uomini e donne in strada per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini” ha aggiunto Zinzi.

Molteni ha toccato molti punti: “Il Pnrr sarà una grande opportunità di rilancio e di sviluppo del paese, ma rischia anche di esserlo per le criminalità organizzate, nelle varie declinazioni, per mettere le mani su questo ingente patrimonio. Motivo per cui le solide attenzioni da parte del ministero, dove sono stati implementati alcuni organismi di monitoraggio post pandemia in modo particolare sulla gestione dei capitali, rimangono altissime per garantire la legalità ed evitare che questi patrimoni possano prendere dei percorsi deviati rispetto alle finalità ai quali sono preposti. Con il Commissariato della Polizia di Stato a Casal di Principe, ospitato in un bene confiscato alla camorra, ci sarà un rafforzamento delle attivita’ di sicurezza e un potenziamento degli organici. Casapesenna sara’ chiuso – ha aggiunto Molteni – perché e’ a poco piu’ di due chilometri da Casal di Principe. Credo sia la scelta giusta e non e’ il caso di fare polemiche”. A margine della visita, il questore Antonio Borrelli ha spiegato che l’immobile che ospitera’ il commissariato “sara’ consegnato entro fine mese e potremo quindi arredarlo. Purtroppo causa Covid l’azienda costruttrice e’ stata ferma nove mesi, e i tempi di consegna si sono allungati. Per Castel Volturno c’è grande attenzione soprattutto sul tema immigrazione che non deve produrre polemiche ma soluzioni. “Se l’immigrazione non e’ regolata rischia di creare sui territori, dove ci sono sindaci di destra e sinistra, problemi, disagi e criminalita’. Se entri in Italia senza un permesso, un lavoro, un reddito, inevitabilmente vieni attratto nelle maglie della criminalita’ e nella gestione dello spaccio. Per questo possiamo mettere tutti i poliziotti del mondo nei nostri parchi o davanti alle scuole, ma se poi si fanno proposte di legge che vanno nella direzione opposta, che vogliono cioe’ depenalizzare il piccolo spaccio, io credo si tratti di proposte dannose e pericolose per i giovani e le comunita’ locali”, spiega ancora Molteni.