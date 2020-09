TRIBUNA ELETTORALE. Regionali 2020, la candidata del Pd Gerardina Martino: “Investire sul futuro creando una rete di asili nido pubblici e gratuiti”

“Una misura nodale per conciliare genitorialità e lavoro e sostenere lo sviluppo pedagogico nella prima infanzia…

COMUNICATO STAMPA

di nascite così alta – è questa la proposta della candidata del Pd Gerardina Martino -.Una misura nodale per conciliare genitorialità e lavoro e sostenere lo sviluppopedagogico nella prima infanzia.Una rete capillare di asili nido pubblici e gratuiti fino a Isee di 8000 euro a supportodelle famiglie oltre ad una rete di asili pubblici spingerò anche per avere una rete diasili aziendali o interaziendali.Un segnale di civiltà, una grande opportunità – continua la candidata – i cui aspetti positivi sono innegabili:impatto sociale sul territorio e valorizzazione della immagine sociale, fidelizzazionee life-quality del personale, sostegno alle aspirazioni delle donne lavoratriciattraverso il supporto alla gestione familiare.Le risorse nazionali già presenti vanno integrate con strumenti regionali perchéagevolino fiscalmente tutte le aziende che intendono realizzare nelle propriestrutture questi spazi.Nel territorio del casertano – conclude –, laddove l’incidenza di madri lavoratrici è più alta (adesempio nei comuni contigui alle zone ZES e nei distretti di Marcianise e SanMarco), si potrebbero individuare forme di welfare privato come spazi che ospitinonidi finanziati da più imprese dell’area (interaziendali).C’è bisogno di lavoro, buon senso, competenza e soprattutto un impegno costantee concreto”.