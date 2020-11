BAIA DOMIZIA – Lo fanno sapere gli attivisti di Big Brother Ambiente e animali: “Purtroppo dopo una lunga attesa durata 90 giorni, la speranza di veder schiudere le uova di tartaruga è svanita, ieri pomeriggio la triste conferma è arrivata con la rimozione delle uova. Le stesse sono risultate con l’embrione formato in parte, le cause nella mancata schiusa sono attribuibili a vari fattori, tra cui la temperatura non adatta del nido”.