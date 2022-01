Troppi pregiudicati tra i clienti: il questore chiude un bar

VITULAZIO – Il Questore della provincia di Caserta, in data 22 gennaio 2022, ha disposto la chiusura e la sospensione della licenza dell’esercizio pubblico “BAR NEW GENERATION” di Vitulazio per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, anche con la finalità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.

Il provvedimento, che prevede la chiusura del locale per giorni 15, emesso dal Sig. Questore dr. Antonino MESSINEO ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato notificato al titolare dell’esercizio commerciale nella giornata di ieri, venerdì 28 gennaio u.s. dai Carabinieri della Stazione di Vitulazio.

L’adozione di tale misura è avvenuta grazie alla proposta avanzata dai militari della predetta Stazione che, in più circostanze, hanno riscontrato tra gli avventori del locale la presenza di numerosi pregiudicati con diverse tipologie di reato.

Un avvenimento di rilievo si è verificato il 13 dicembre u.s., quando all’interno dell’esercizio veniva tratto in arresto un soggetto colto nella flagranza di reato per aver ceduto sostanza stupefacente ad altro individuo, poi segnalato alla Prefettura di Caserta ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90.

Valutata la situazione tale da porre in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, è stata disposta la sospensione della predetta attività.