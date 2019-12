LUSCIANO – Era rimasta coinvolta, nel pomeriggio di martedì scorso, nel terribile incendio scoppiato nella sua abitazione in via Brodolini a Lusciano, rimanendo gravemente ustionata.

Lucia, la donna di 86 anni, in un primo momento è stata trasportata all’ospedale Moscati di Aversa dove, i medici, riscontrando una situazione troppo critica, hanno disposto un immediato trasferimento in elicottero in una struttura specializzata a Brindisi. Le sue condizioni restano molto critiche.