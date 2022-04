PARETE – Sabato scorso tre cittadini sono rimasti chiusi nel ciimitero di Parete per ore. Si tratta di due operai e una persona disabile i quali si erano recati nel camposanto per far visita ad un proprio caro. Erano le 16.30. Quando hanno provato ad uscire, si sono ritrovati con i cancelli chiusi. A quel punto, hanno contattato il sindaco Gino Pellegrino che ha inviato sul posto gli addetti, i quali hanno aperto i cancelli a sera ormai inoltrata.