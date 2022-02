Trovati in strada con una chiave per decodificare le centraline antifurto. Denunciati

TRENTOLA DUCENTA -Nell’ambito di servizi predisposti a contrastare i furti di autovettura, i carabinieri della stazione di Trentola Ducenta hanno intercettato due 22enni di Napoli per denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alternate e grimaldelli. A seguito di perquisizione personale e dell’autovettura Lancia Y sulla quale viaggiavano, sono stati trovati in possesso di una chiave obd funzionale alla decodifica delle centraline antifurto. Entrambi sono stati proposti per il foglio di via obbligatorio dal comune di Trentola Ducenta.