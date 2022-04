Trovato in possesso di 4 panetti di hashish: 28enne finisce in manette

I carabinieri della Sezione Operativa, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto il 28enne, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

MARCIANISE A Marcianise i carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 28enne del posto. I militari dell’Arma a seguito di perquisizione personale e domiciliare hanno rinvenuto e sequestrato 4 panetti di hashish del peso complessivo di gr. 399,21. L’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.