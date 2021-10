Trovato in possesso di pistola e fucile semiautomatico. Fermato e arrestato dai carabinieri

L’uomo è finito agli arresti domiciliari, ora dovrà rispondere di porto abusivo di armi. Fucile e pistola sono stati sequestrati.

SAN CIPRIANO D’AVERSA Nel pomeriggio di oggi i carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa, nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto in quel comune, hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per porto abusivo di armi, di P.P. classe 1947.

I militari dell’Arma visto il fare sospetto dell’uomo all’atto del controllo, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare trovandolo in possesso, senza titolo e in luogo pubblico, di una pistola cal. 7.65, occultata nella tasca dei pantaloni, e un fucile semiautomatico cal. 12, custodito nel portabagagli della sua autovettura. Entrambe le armi, sottoposte a sequestro, sono di sua proprietà, regolarmente detenute e complete di munizionamento.

L’uomo è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.