VILLA LITERNO – Un uomo di 56 anni di nazionalità straniera è stato trovato morto in un terreno a Villa Literno. Il cadavere si trovava in un campo tra via Carducci e Corso Umberto. Ai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe era giunta una segnalazione. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. L’uomo, un extracomunitario, potrebbe essere stato stroncato da un arresto cardiaco.