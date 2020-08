SAN FELICE A CANCELLO – Un malore è costato la vita a Giovanni Basilicata, 49 anni, trovato morto in casa, questa mattina, dai suoi tre fratelli, che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. L’uomo gestiva il distributore di benzina di via Circumvallazione a San Felice a Cancello.

Quando sono giunti i Carabinieri e i sanitari del 118, per il 49enne non c’era già più nulla da fare.

I funerali si terranno domani, domenica 9 agosto, nella chiesa di S. Agnese V.M. in Piedarienzo.