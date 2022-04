CASTEL VOLTURNO – Dramma stamattina a Castel Volturno. Un uomo di 50 anni, Rodolfo S., in passato consigliere comunale, è stato trovato morto nella sua abitazione di via San Rocco. Erano da poco passate le 8.30. Sul posto il 118 che non ha potuto fare nulla per salvargli la vita. Alla base del decesso ci sarebbe un gesto estremo: l’uomo è stato trovato impiccato. Al momento si cercano messaggi o lettere. Informata l’autorità giudiziaria.