Nessuna truffa sulla vendita di un appartamento. Tre assolti dal tribunale di AVERSA

AVERSA – Stamattina il Giudice del Tribunale di Napoli Nord Dott. Grassi ha assolto con formula piena C.F. e C.P. fratelli imprenditori di Marano (difesi dall’avv. Vittorio Giaquinto e avv. Valentina Giugliano), e F.N. sempre di Marano dal reato di truffa aggravata ed appropriazione indebita.

Il processo nasce a seguito di querela sporta dalla sig.ra M.A., nelle more del processo deceduta e rappresentata in giudizio dai nipoti eredi, nella quale affermava di essere stata truffata dagli imputati che l’avevano, con artifizi e raggiri, convinta a vendere un appartamento sito in Marano per 160.000 euro, prospettandole un versamento in contanti di euro 60.000 che secondo la querelante in realtà non era stato mai effettuato.

La difesa ha dimostrato che in realtà l’acquisto dell’immobile era stato regolare e che nessuna truffa avevano posto in essere gli imputati, come confermato dai testi escussi a dibattimento.