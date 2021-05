TRUFFA ALL’ASL. Il gup revoca la sospensione al dirigente Iorizzi

TRENTOLA DUCENTA – E’ stata revocata, dal tribunale di Napoli Nord, la misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici per Federico Iorizzi, 61 anni di Trentola Ducenta rimasto coinvolto nell’inchiesta dei Nas sulla gestione illecita del Dipartimento di salute mentale dell’Asl di Caserta.

L’uomo era accusato di truffa aggravata per la vicende dei progetti, di fatto non svolti, da parte del personale del Dsm ed insieme a Luigi Carizzone, principale indagato, avrebbe attestato ore di straordinario ad un altro dipendente.

Durante l’interrogatorio, l’uomo però, avrebbe fornito chiarimenti e avrebbe prodotto una serie di esposti presentati negli anni proprio su alcune questioni riguardante la gestione del Dipartimento, con denunce anche all’Anac.

Il gup, date le circostanze, ha revocato la misura interdittiva. Già nelle prossime ore, il difensore, presenterà richiesta di reintegro all’Asl, essendo il provvedimento del giudice eseguibile immediatamente.