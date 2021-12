Truffa dello specchietto, banda in azione in città

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) Truffatori del sasso in azione nel comune. L’altro pomeriggio in via IV Novembre a Trentola Ducenta nei pressi di un negozio di intimo, una banda di truffatori ha tentato il colpo a danno di una persona a bordo della sua auto, lanciando dei sassolini per costringere il malcapitato a fermarsi e chiedere soldi per un presunto danno all’auto. Il soggetto in questione è italiano, occhi azzurri occhiali neri e con i capelli ricci alto 1,68 circa e gira a bordo di un’auto grande di colore marroncino. Segnalato l’accaduto anche ai carabinieri. A lanciare l’allarme la titolare dell’esercizio commerciale che ha voluto avvisare gli altri cittadini di fare attenzione ai balordi, la donna scrive: “Attenzione Appena successo fuori al nostro negozio Una persona conosciuta e stata fermata da una macchina grande di colore scuro con una persona a bordo che parlava una lingua non chiara in italiano quindi probabilmente straniero Ha buttato dei sassolini sulla macchina x poi fermarsi e urtare lo specchietto x far scendere la donna in auto. Dicendo testuali parole “Ma come guidi? Vuole fare questione? Stanno girando x fare danni e soprattutto spaventare le persone Ora mandiamo anche segnalazione ai c.c del posto Non abbiamo avuto tempo di fare foto e video Tutto questo in via 4 novembre Se ci sono telecamere in zona vogliamo essere controllati!”