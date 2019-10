Tenta la truffa a un giovane disabile ma lui non casca. Scattata la denuncia

CELLOLE (red.cro.) – Il malvivente si è presentato questa mattina a casa di un ragazzo affetto da una disabilità, spiegando con fare affabile e gentile che lo zio del giovane aveva acquistato un oggetto online e che il nipote era stato scelto per la consegna. L’uomo si voleva far consegnare, per questo motivo, circa 250 euro. Il ragazzo altrettanto gentilmente ha rifiutato, come si suol dire, si è mangiato la foglia, non cascando nel tranello. Il truffatore, quindi, ha perso l’iniziale fare benigno, pressando il giovane alla consegna del denaro, ma il ragazzo ha declinato e gli ha chiuso la porta in faccia. La (quasi) vittima di questa truffa ha immediatamente chiamato lo zio, ricevendo la risposta che si aspettava: nessuna compera fatto online, in pratica: il pacco era un vero “pacco”. A questo punto, il giovane ha chiamato i carabinieri della locale stazione di Cellole spiegando cosa fosse avvenuto, con denuncia annessa.