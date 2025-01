TRUFFA LAMPO. In 3 giorni 30 mila euro fregati grazie ad un falso sito web di pezzi per auto: nei guai 33enne di MADDALONI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Anche una coetanea e un uomo del napoletano denunciati

MADDALONI – Le ignare vittime erano convinte di aver acquistato pezzi di ricambio per le loro auto, ma attraverso la truffa più in voga negli ultimi tempi i tre hacker sono riusciti a raggirarle e in pochissimi giorni hanno intascato fraudolentemente circa 30.000,00.

I tre, un 59enne e un 33enne del maddalonese e una 33enne del napoletano, identificati dai carabinieri della Stazione di Valle di Maddaloni, avevano realizzato attraverso quello che ormai è divenuto un consolidato “modus operandi”, una piattaforma telematica “specchio” in tutto e per tutto uguale a quella di un sito web di vendita di parti di autovetture e pezzi di ricambio realmente esistente e attivo in rete.

Le meticolose indagini, condotte dai militari dell’Arma anche mediante accertamenti urgenti sui luoghi, riconoscimenti fotografici, visione di sistemi di videosorveglianza di vari uffici postali del territorio, nonché l’esecuzione di mirate perquisizioni, ha permesso di identificare i truffatori telematici che, nel lasso temporale compreso tra il 2 e il 4 dicembre 2024 sono riusciti a truffare 20 persone.

Il bottino, ammontante a circa 30.000,00 euro, tutti raccolti in soli tre giorni, era stato versato dalle ignare vittime, sicure di ricevere a casa gli articoli acquistati online, su carte prepagate nella disponibilità del terzetto.

Queste ultime, infatti, sono state rinvenute e sequestrate dai carabinieri nel corso delle perquisizioni eseguite presso i domicili degli hacker.

I tre pirati telematici sono stati denunciati in stato di libertà e dovranno rispondere di truffa in concorso.