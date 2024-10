TRUFFA PELLET. Accusata di aver incassato i soldi, assolta

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale è emerso come non ci fosse certezza sul ruolo della 41enne nella truffa

SANTA MARIA CAPUA VETERE – 41enne assolta dall’accusa di riciclaggio. E’ quanto stabilito dal giudice monocratico Patrizia Iorio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

La donna era stata coinvolta in un’indagine partita da una denuncia per truffa. Una persona trova un annuncio online riguardante la vendita di pellet. La vittima – visto il prezzo particolarmente conveniente – contatta il numero indicato e riceve le coordinate bancarie per finalizzare l’acquisto. Ma la merce non arriva. Così viene contattata la ditta indicata nell’annuncio e si scopre che si tratta di una truffa e che quell’annuncio non era riferibile a loro.

Dalle coordinate bancarie si è risaliti alla donna ma nel corso dell’istruttoria dibattimentale è emerso come non ci fosse certezza sul ruolo della 41enne nella truffa in quanto la vittima non è riuscita a riferire se i contatti per la vendita fossero stati intrattenuti effettivamente con la 41enne. Assolta perchè il fatto non sussiste