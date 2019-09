CASERTA – Un 40enne della provincia di Caserta è stato denunciato dai carabinieri per truffa. L’uomo si è fatto ricaricare la postepay con 150 euro da una signora di Moncrivello (Vercelli) per alcuni pacchi di pellets messi in vendita su internet.

Una volta versati i soldi, la vittima del raggiro non ha ricevuto nulla e si è rivolta ai carabinieri per denunciare il fatto.