Truffatori sempre più audaci. Per le fregature porta a porta si sono inventati un nuovo trucco

CASERTA – E’ giunta dal web una nuova denuncia, un nuovo tassello messo dai truffatori porta a porta. Se negli ultimi mesi eravamo abituati ai cugini, agli amici dei cugini, a finti tecnici Ene, adesso, invece, dobbiamo stare attenti anche a chi si dichiara membro delle forze dell’ordine. Pare che questa sia l’ultima frontiera della truffa casa per casa, dire di essere un uomo dello stato, lì per delle indagini, per poi sgraffignare tutto in un momento di distrazione. Un allarme che sta nascendo sui social e che ovviamente controlleremo volta per volta, caso per caso.