Truffe agli anziani, è allarme. Il sindaco allerta i cittadini

PRESENZANO – Truffa agli anziani a Presenzano. Ad allertare la cittadinanza è il primo cittadino Andrea Maccarelli, con un post attraverso la sua pagina Facebook: “In queste ore ci sono dei truffatori che stanno facendo telefonate con richiesta di denaro”. Praticamente questi delinquenti, con il metodo delle telefonate contattano i cittadini e chiedono somme di denaro “spacciandosi per nipoti, figli o familiari in difficoltà”. E quindi nell’avviso c’è anche l’invito alla cittadinanza di “telefonare al comando stazione dei carabinieri 0823 989033 per eventuali segnalazioni”.