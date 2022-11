Truffe agli anziani, è allarme. L’amministrazione comunale allerta i cittadini

L’ultimo episodio si è registrato questa mattina

CERVINO – E’ allerta a Massercola, frazione di Cervino dove questa mattina sono stati segnalati truffatori in azione alla ricerca di anziane vittime. Ad allertare i cittadini è l’amministrazione comunale la quale ha divulgato una nota attraverso i canali social: “Si comunica ai cittadini che sono in atto, sul territorio comunale, tentativi di truffa finalizzati all’acquisizione di denaro a fronte della correzione di presunte partiche e documenti. Proprio nella mattinata di oggi, martedì 15 novembre, in località Messercola, è stato accertato tale tentativo ai danni di un’anziana concittadina.”