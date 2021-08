Truffe agli anziani, è allarme. L’appello del sindaco: “Si presentano a casa vostra. Non aprite”

CURTI – Numerosi tentativi di truffe ai danni degli anziani si sono registrati nel territorio di Curti in questi ultimi giorni. A lanciare l’allarme è è stato il sindaco Antonio Raiano che in un post su Facebook ha invitato i suoi concittadini a mantenere alta la guardia e diffidare. “Il tentativo – spiega Raiano – viene attuato dapprima con una telefonata da parte di malfattori che si spacciano di solito anche per parenti delle “vittime” o da parte di sedicenti uffici di consegna di “pacchi” ordinati e che chiedono il “pagamento” di ingenti somme di denaro. Diffidate di qualsiasi telefonata da parte di sconosciuti che, tra l’altro, sono ben a conoscenza delle nostre abitudini e dei rapporti familiari. Non aprite le porte di casa a nessuno della cui identità non siate assolutamente certi perché hanno anche il coraggio di presentarsi sull’uscio di casa. Le forze dell’ordine sono comunque già state allertate”, fa sapere il sindaco.