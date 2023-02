Truffe online. Carabinieri denunciano 40enne “seriale” del casertano

La vittima ingenuamente ha fornito i dati richiesti per ben sei volte, non accorgendosi di aver operato sei bonifici

CASERTA – Truffe telematica nel Fermano, carabinieri denunciano una donna del casertano. I militari di Monregranaro, al termine delle indagini avviate dopo la denuncia presentata da un residente della zona , hanno identificato e denunciato per truffa una 40enne della provincia di Caserta già nota per analoghi precedenti. Aveva inviato degli sms aventi come mittente la banca di riferimento della vittima, con cui comunicava la presenza di operazioni fraudolente fornendo un link dove inserire i dati della carta di credito per ottenere i rimborsi.

La vittima ingenuamente ha fornito i dati richiesti per ben sei volte, non accorgendosi di aver operato sei bonifici per un totale di 600 euro a vantaggio della truffatrice.