E’ stato denunciato dai carabinieri di Cortina d’Ampezzo, un uomo di 48 anni della provincia di Caserta. L’uomo ha messo in piedi una vera e propria truffa informatica per aver incassato la caparra di 350 euro da parte di un 50enne della provincia di Udine per l’affitto di un appartamento di Cortina che non è di sua proprietà.

L’uomo, come dicevamo, è stato denunciato in stato di libertà per truffa via internet.