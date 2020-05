TRUFFE ONLINE. Vendono cellulari e assicurazioni inesistenti sul sito web. Cinque denunciati, 2 sono casertani

CASERTA – Gli agenti della squadra mobile della Questura di Sondrio hanno denunciato 5 persone alla locale autorità giudiziaria, in stato di libertà, per truffa. Gli autori, di cui tre residenti nella provincia di Taranto e due nella provincia di Caserta, hanno messo a segno due distinte operazioni di truffa: la prima mediante la vendita sul sito web ‘subito.it’ di un telefono cellulare iPhone 8 per 330 euro, la seconda consistente nella vendita di una copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi di un veicolo, mediante l’effettuazione di due distinti bonifici per una cifra pari a 90 euro ciascuno.

Nel primo caso l’acquirente, una volta effettuato il bonifico, insospettitosi del mancato recapito della merce acquistata, ha contattato gli agenti operanti denunciando l’accaduto. Dai primi accertamenti, mediante il portale delle Poste Italiane, è emerso che la carta postepay sulla quale era confluito il bonifico, era intestata a persona diversa dal presunto alienante, il quale a sua volta, dopo aver ricevuto il pagamento, aveva fatto un bonifico su una seconda carta postepay intestata ad altro soggetto. Nel secondo caso, dopo le indagini svolte dagli operatori, si è appurato che la copertura assicurativa oggetto della controversia, era falsa. Pertanto, tutti e cinque gli autori sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, per il reato di truffa