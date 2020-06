Tublat, la prima web agency globale disponibile online

Per le aziende oggi, è diventato fondamentale avere una buona Web Agency alle spalle che li segua in tutto ciò che riguardi il mondo web.

Se nel passato la competenza principale di una web agency fosse saper sviluppare un sito web, oggi è necessario che riesca a seguire altri aspetti importanti legati alla SEO, al content marketing, alla web strategy, alla pubblicità online e talvolta alla fornitura di servizi di hosting.

Allo stesso modo, anche la figura del professionista ha subito un’evoluzione: è raro che una web agency abbia al suo interno una figura dedicata per ogni servizio offerto, piuttosto una sola persona possiede tutte le relative competenze.

A rompere le regole però, è stato Gianluca Iannotta, fondatore di Tublat, la prima Web Agency a livello mondiale che opera interamente online e che è riuscita in pochi anni a diventare leader di settore entrando nel podio dei più grandi player.

Ma chi è Gianluca Iannotta? Classe 1989, beneventano, una passione irrefrenabile per l’informatica e da sempre la consapevolezza di dover fare qualcosa di grande.

È il 2014 quando Gianluca, decide di lasciare la facoltà di giurisprudenza per riavvicinarsi a ciò che è da sempre il suo più grande interesse: il mondo online.

Comincia quindi il suo percorso di formazione per diventare webmaster, per poi finire con l’acquisire competenze in ambito digital marketing e sul mondo dell’hosting.

Applica fin da subito tutto ciò che ha imparato per seguire i suoi primi clienti riuscendo ad ottenere ottimi risultati che hanno alimentato maggiormente la sua voglia di mettersi in gioco.

Decide così di dare vita a Tublat, un brillante progetto che in pochissimi anni si è tramutato in una vera e propria Web Agency disponibile completamente Online.

Siglando accordi con collaboratori e fornitori dislocati in tutto mondo, Gianluca Iannotta è riuscito a fondare una vera e propria community di professionisti pronti ad operare sotto la guida di un Project Manager che ha il compito di coordinare tutti i lavori.

La collaborazione con tutti questi esperti di settore e un importante focus sulla costante assistenza al cliente, sono i due ingredienti principali che hanno portato Tublat al successo, differenziandola da tutte le altre Web Agency tradizionali.

Possiamo definire quindi Tublat come un vero e proprio partner virtuale in grado di offrire piani di web Hosting Linux SSD, creazione di siti web ed e-commerce in WordPress, creazione di loghi, servizi di copywriting, attività di SEO, gestione di campagne pubblicitarie online (PPC).

Servizi che si possono acquistare tutti direttamente online dal sito web www.tublat.com dove un project manager dedicato prenderà in carico la richiesta, raccogliendo tutte le informazioni per l’avvio dei lavori e ricontattando il cliente se necessario. Sarà lui l’unica figura di riferimento per il cliente che lo seguirà e gli fornirà tutta l’assistenza di cui necessita.

Quella di Gianluca Iannotta è la prova che con costanza e determinazione, ciò che era solo una passione è riuscita a diventare un vero e proprio business senza la necessità di effettuare grandi investimenti e puntando a crescere anche al di fuori del Bel Paese.