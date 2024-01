“Tuo figlio è nei guai”: anziano truffato e derubato di 2mila euro

Agenti a caccia del giovane italiano che ha messo in atto il raggiro.

MADDALONI. Con la collaudata tecnica del “figlio finito nei guai”, pochi giorni fa è riuscito a spillare ad un anziano residente in via Roma, ben 2000 euro. Il giovane, di nazionalità italiana, si è presentato come amico del figlio ed è stato così convincente da farsi consegnare il denaro dal novantenne. Poco dopo, quest’ultimo, ha contattato il figlio scoprendo così di essere stato raggirato. Ha quindi denunciato l’episodio agli agenti del commissariato di Maddaloni che conducono le indagini.