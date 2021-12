“Tuo nipote ha bisogno di aiuto”. Così due ladri rubano 9 mila euro ad una nonnina

PIEDIMONTE MATESE – E’ stato il nipote della donna a comunicare ai carabinieri la truffa avvenuta poche ore prima a Piedimonte Matese. Pare che due persone si siano presentati a casa di un’anziana signora, raccontando che il nipote di questa era in gravi difficoltà e che erano necessari €9000 per aiutarlo. Il cuore di una nonna, chiaramente, non ho potuto fare altro che dare adito alle richieste di queste persone, che hanno poi lasciato un pacco alla signora, a mo’ di consegna in cambio del denaro.

La donna ha aperto lo scatolo e non ha trovato nulla, rendendosi conto che quella era una vera e propria truffa.

Il nipote ha chiamato i carabinieri, consegnandogli anche le immagini di videosorveglianza che, per ora, non stanno portando a nessun risultato.