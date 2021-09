TURISMO SUL LITORALE DOMIZIO. Boom di presenze ad agosto. Numeri vicini alle stagioni pre-Covid

LITORALE DOMIZIO – “Per la provincia di Caserta i numeri dell’estate del 2021 si avvicinano a quelli delle stagioni pre-Covid. Un bilancio positivo, soprattutto ad agosto. Mentre a luglio ci aspettavamo qualcosa in più. Sono però mancati eventi e manifestazioni, anche religiosi, che comportano, di solito, risvolti importanti anche per gli stabilimenti balneari e per tutto il turismo”. E’ quanto dichiarato da Salvatore Brodella di Sib (Sindacato italiano balneari) Confcommercio Caserta.

“Numeri in rialzo rispetto al 2020, con un ritorno importante nelle case vacanza della provincia. Aree come Baia Domizia e Mondragone – spiega – hanno registrato un ottimo afflusso. La mancanza di turismo da fuori regione è stata compensata da un aumento dell’utenza locale”. Situazione più blanda, invece, in questa prima settimana di settembre, complice anche l’incertezza del meteo.