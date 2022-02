ORE 9.31 ESCLUSIVA. TUTTE LE FOTO. Bomba della camorra esplode davanti ad un negozio. Tremano le fondamenta delle case

VILLA DI BRIANO – E’ un attentato del racket. Ed è la dimostrazione che la camorra, la criminalità organizzata, pur colpita, pur costretta ad arretrare, sta provando a riorganizzare le sue fila. Il copione è quello classico: una bomba carta di potente carica esplode ieri sera, poco dopo la mezzanotte, davanti ad un esercizio commerciale.

Vetri in frantumi, auto ed allarmi in tilt per il grosso boato provocato dall’eseplosione che ha scosso le abitazioni lungo la Provinciale di Villa di Briano. Tanta paura e sgomento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I residenti in zona si solo alzati dal letto, data la violenza della deflagrazione.