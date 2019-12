TUTTE LE FOTO CASERTA. Disastro in via Settembini e via Gemito. Cadono alberi a ripetizione. Zona transennata. Città vergogna 28 Dicembre 2019 - 10:00

CASERTA – Menomale che le scuole erano chiuse, perché poteva veramente finir male a causa degli alberi che sono caduti rovinosamente su via Settembrini e via Gemito, una zona a forte densità scolastica, con centinaia, anzi migliaia di studenti che la percorrono ogni giorno a piedi o in scooter. Chiaramente la vicenda lascia perplessi e rappresenta una ulteriore prova di quanto sia ormai lontano lo standard di vivibilità minima di una città che non è azzardato definire vergognosa. Le responsabilità dell’amministrazione comunale sono evidenti, ma noi questo lo scriviamo ogni giorno. Il sindaco Marino, gli assessori e il mega dirigente Franco Biondi sono in ben’altre faccende affaccendati. Pensano alle poltrone, a conservare i piccoli e grandi privilegi e soprattutto a governare i meccanismi delle gare d’appalto di cui abbiamo di nuovo scritto, ieri sera, in un articolo, nel quale abbiamo affrontato l’ennesima vicenda di un provvedimento del Tar completamente disatteso dall’amministrazione. Cercheremo nelle prossime ore cosa sia successo. Sul posto i Vigili del Fuoco. Le zone sono transennate.