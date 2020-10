Immediato l’intervento dei vigili del fuoco

CASERTA – Un incendio è partito dalla canna fumaria del ristorante Cucina 114, situato in via Unità Italiana, strada centrale del comune di Caserta. Le fiamme e fumo sono arrivati lungo i piani del palazzo dove prontamente sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta per sedare il rogo.