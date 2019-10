LE FOTO CASERTA. Terribile incidente in corso GIANNONE. 2 feriti. 41ENNE GRAVISSIMO

CASERTA – Brutto incidente ieri sera a Caserta in piazza Aldifreda, all’incrocio tra Corso Giannone e via Tescione. Due auto si sono scontrate, come si vede dalle foto che pubblichiamo. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta hanno estratto dalle lamiere un 41enne che era rimasto incastrato.

Il giovane, di Caserta, la cui iniziale del cognome è S. (imparentato, tra le altre cose con una nota famiglia dell’autorevole cultura casertana), è stato portato nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, dov’è arrivato in codice rosso. Ora si trova ricoverato in Terapia Intensiva o reparto Rianimazione che dir si voglia, ed è intubato. L’altra persona coinvolta nello stesso incidente è pure ricoverato, ma le sue condizioni destano minori preoccupazioni e stamattina è impegnato in una serie di esami clinici.