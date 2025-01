TUTTE LE FOTO. Ladri all’attacco del chiosco: vetrata distrutta e rubati migliaia di euro in sigarette e gratta e vinci

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

PORTICO DI CASERTA – Nella notte appena trascorsa, un furto è avvenuto a Portico di Caserta, dove un gruppo di ladri ha preso di mira il chiosco “Happy Hour” situato in via Diaz. I malviventi, dopo aver danneggiato la serranda per creare un passaggio, l’hanno tenuta aperta usando un cestino della spazzatura. Poi hanno rotto la porta di vetro per entrare nel locale, da cui hanno rubato sigarette e gratta e vinci.

Una volta preso quanto possibile, hanno messo a soqquadro l’interno e sono fuggiti senza lasciare tracce. Un brutto colpo per i proprietari del bar, che non hanno avuto un inizio d’anno fortunato.