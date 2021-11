TUTTE LE FOTO MARCIANISE. La Fontana dei Delfini di Piazza Carità è ancora lesionata e chiusa. Via Lener in condizioni pietose

Marcianise (Caserta) – “Dopo la mia segnalazione dello scorso agosto, la Fontana dei Delfini di Piazza Carità è ancora lesionata e chiusa. Sono passati quasi quattro mesi e il problema non è stato ancora risolto. Stamattina ho provveduto a segnalare, nuovamente, attraverso pec, questa situazione. La vasca, inoltre, è diventata ricettacolo di rifiuti per cui necessita di una pulizia. Ho segnalato, altresì, anche a seguito di continue ed insistenti richieste da parte dei cittadini residenti, lo stato pietoso in cui versa via Michele Lener. Il manto stradale della suddetta strada è divenuto impraticabile e questo ha determinato disagi oltre che diversi incidenti che hanno causato danni, personali e materiali, ad alcuni cittadini. Ho chiesto risposta scritta alla mia istanza, sperando che questa volta mi rispondano, visto che a tutte le mie segnalazioni, formalizzate e documentabili, non è stato mai dato alcun riscontro. Di seguito le foto scattate questa mattina”.

Così il consigliere comunale di “Marcianise Terra di Idee” Alessandro Tartaglione che ha postato sulla sua pagina facebook anche numerose fotografie a supporto della segnalazione.