TUTTE LE FOTO MONDRAGONE. Lido abusivo da 50 anni. Iniziato lo sgombero e l’abbattimento del “Papele”

MONDRAGONE ( Maria Assunta Cavallo) – Sono in corso le operazioni di sgombero con successivo abbattimento del lido “Papele” sito in località Stercolilli, su richiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

La struttura, esistente da 50 anni, è stata posta sotto sequestro a luglio scorso, per tutta una serie di irregolarità amministrative riscontrate. Sul posto stanno operando i Carabinieri, gli agenti della Polizia Municipale, la Polizia Di Stato, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e gli uomini della Capitaneria di Porto. Intanto l’Amministrazione Comunale ha fornito ai proprietari del Lido, una sistemazione provvisoria per pochi giorni, in una struttura alberghiera, in attesa che gli stessi possano trovare una sistemazione definitiva.