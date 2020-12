TUTTE LE FOTO MONDRAGONE. Provinciale che porta alla Stazione devastata dalle buche. La segnalazione di un cittadino pendolare

MONDRAGONE/FALCIANO (Maria Assunta Cavallo) – Sono numerose le lamentele che ci giungono dai cittadini che quotidianamente si recano presso lo scalo ferroviario, denunciando la drammatica condizione in cui versa il manto stradale, ma non solo. L’ultima segnalazione in ordine di tempo è arrivata questa mattina da un pendolare Mondragonese: “Queste sono le foto (un piccolo “campionario”) delle buche e dissesti presenti sulla strada che conduce alla stazione di Falciano, un segmento della SP259. È ritratta anche la vegetazione che incombe sulla carreggiata nel primo tratto riducendo la visibilità. Una vergogna eterna a cui nessuno ha mai posto fine”.

Della questione si occupò qualche anno fa anche il compianto Antonio Taglialatela, giovane 37enne conosciuto come esponente dei socialisti a Mondragone e Assessore alla cultura nel 2012, che ha dedicato la vita all’attività politica e alle battaglie per il territorio in cui viveva e a cui teneva tanto. In una circostanza Taglialatela propose la costituzione di un tavolo tecnico con la Prefettura e gli allora sindaci di Mondragone e Falciano, finalizzato alla promozione di iniziative urgenti. Il tutto per riqualificare il tratto stradale collegante i due Comuni verso lo scalo ferroviario. Continue lotte di chi credeva nel cambiamento e nella rinascita di un territorio.

È passato molto tempo da quel giorno ma nulla è cambiato, ritrovandoci a riscrivere la stessa storia da sempre raccontata, dando voce a tutti quei cittadini ormai esausti del menefreghismo di chi li amministra.