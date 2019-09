MONDRAGONE – Terribile impatto, questa mattina presto, sulla via del fiume Savone tra una Lancia Ypsilon e una Fiat 600. Nello schianto, molto violento, entrambe le auto sono schizzate via, e la Lancia addirittura è finita in bilico sul guardrail con tutti gli airbag esplosi. Feriti i due conducenti: un uomo di 40 anni, l’altro di 50. Sul posto, come sempre decisivo, l’intervento dei vigili del fuoco di Mondragone che hanno estratto i due automobilisti.