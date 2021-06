TUTTE LE FOTO. Rifiuti dati alle fiamme. Un muro di fuoco lungo 700 metri minaccia case e negozi

VILLA LITERNO – Nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 14, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, una proveniente dal distaccamento di Aversa ed una proveniente dal distaccamento di Marcianise, sono intervenute in località Ischitella nel comune di Villa Literno per un vasto incendio di sterpaglie miste a rifiuti.

Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco, coadiuvati anche dal supporto di due autobotti provenienti una dalla sede centrale del Comando e una dal distaccamento di Aversa, hanno dovuto lavorare non poco per fermare il fronte di fiamma lungo circa 700 metri che minacciava le abitazioni e le attività commerciali della zona. Verso le ore 16 è stato necessario fare intervenire anche la squadra di Piedimonte Matese. Ancora in corso le operazioni per lo spegnimento e la messa in sicurezza della zona.