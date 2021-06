TUTTE LE FOTO. Terribile incidente pochi minuti fa. Muore un rappresentante di abbigliamento 31enne. Grave un 39enne. Sei chilometri di coda

CAPUA/CAIANELLO – Bruttissimo incidente, ad epilogo tragico pochi minuti fa lungo l’autostrada A1, al chilometro 704, tra gli svincoli di Capua e Caianello in direzione nord. Una Fiat Freemont di colore bianco è finita fuori strada, terminando la sua corsa al di là del guardrail dopo averlo letteralmente demolito. Le immagini mostrano l’auto capovolta su un lato, così com’è stata trovata dai vigili del fuoco del distaccamento di Teano, col supporto di una autogru proveniente da Caserta, prontamente accorsi sul posto e poi dopo essere stata raddrizzata e rimessa sulle 4 ruote, subito dopo l’estrazione dalle lamiere contorte di due persone.

Per una di queste, un rappresentante di abbigliamento di 31 anni, L.L. di Volla, non c’è stato nulla da fare. Era infatti già deceduto quando i primi soccorritori lo hanno raggiunto. L’altra persona, un uomo di 39 anni, pure lui con ogni probabilità rappresentante di abbigliamento, è gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Caserta.

Inutile dire che un incidente di questo genere che ha provocato anche una vittima non poteva non creare grandissimi disagi alla circolazione. Sono, al riguardo, ben 6 i chilometri di coda formatisi lungo l’autostrada A1, la polizia stradale è già in azione per riattivare la fluidità del traffico veicolare. E’ terminata infatti la prima fase dei rilievi degli inquirenti, per effetto dei quali il magistrato di turno ha ordinato lo spostamento della salma, già realizzato da un carro funebre.