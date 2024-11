TUTTE LE NEWS. Il 6 settembre 2025 “LA NOTTE DI CERTE NOTTI” alla REGGIA DI CASERTA, per la prima volta “Campovolo” arriva al Sud. 32MILA biglietti in vendita dal 4 dicembre

Abbiamo partecipato all’incontro di Ligabue con i giornalisti tenutosi in un piccolo “Bar Mario” ricostruito per l’occasione nella storica via dei Tribunali di Napoli. Cominciamo a dare ai lettori di Casertace tutte le news sul maxi-evento che si svolgerà il prossimo 6 settembre 2025 davanti alla Reggia di Caserta, rimandando ulteriori dettagli della conferenza stampa e le immagini video esclusive a un successivo articolo

CASERTA – Due eventi imperdibili di Ligabue del 2025, per festeggiare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti” e dell’album “Buon compleanno Elvis”, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera.

Una grande festa in uno luogo apprezzato in tutto il mondo che per due giorni ospiterà un vero e proprio LIGAVILLAGE: la famosa LIGASTREET che accoglierà i fan presenti il 21 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia, infatti, si trasformerà per l’evento di Caserta nel LIGAVILLAGE e verrà posizionato nei cortili interni della Reggia e nell’area circostante.

Il LIGAVILLAGE aprirà alle ore 12.00 di venerdì 5 settembre e, come per Reggio Emilia, sarà diviso in diverse aree tematiche che permetteranno al pubblico di entrare nel mondo di Ligabue godendo di una serie di attività: dalla mostra fotografica ai memorabilia, passando per il merchandising dedicato ed esclusivo, dai punti ristorazione all’area cinema, dal campeggio all’area sportiva, un’area kids e molto altro.

Il tutto sarà svolto con un’attenzione particolare al sociale e alla sostenibilità grazie a un’area che ospiterà organizzazioni attive nel settore, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali, della tutela dei diritti umani, della salute, della parità di genere e della diversità ed inclusione. Il concept e i contenuti dell’area sociale e sostenibile saranno sviluppati in partnership con Ontier, studio legale leader nel campo della sostenibilità applicata al mondo dello spettacolo.

Come per l’evento del 21 giugno, anche il titolo di ingresso per il concerto alla Reggia di Caserta sarà rappresentato dall’esclusivo braccialetto abilitato RFID, questa volta di colore blu, che a partire dal 1° aprile 2025 arriverà direttamente a casa di tutti coloro che acquistano il biglietto, senza alcun costo di spedizione, grazie al supporto e la collaborazione di TicketOne. La confezione esclusiva conterrà un braccialetto abilitato RFID che vale come titolo di ingresso e che garantisce la sicurezza e la facilità di accesso all’evento. Per attivarlo basterà inquadrare il QRcode contenuto nella confezione.

Il braccialetto dialoga con la WebApp ideata per soddisfare le esigenze dei fan in termini di informazioni e interazione prima, durante e dopo gli eventi. Sviluppata in collaborazione con Accenture Song, la piattaforma offrirà infatti tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio l’esperienza, dalle indicazioni per raggiungere gli eventi ai dettagli sulla LIGASTREET (Reggio Emilia), il LIGAVILLAGE (Caserta) e le attrazioni pre-concerto.

Oltre ad essere il titolo d’ingresso, grazie alla tecnologia RFID sviluppata in partnership con HID, il braccialetto servirà anche per gestire le prenotazioni delle attività collaterali e per i pagamenti di food, beverage e merchandising esclusivo.

Al termine degli eventi sarà possibile chiedere il rimborso dei soldi caricati e non utilizzati.

Situata in uno spazio adiacente alla Reggia di Caserta, ci sarà l’area campeggio. L’accesso all’area campeggio sarà riservato solo ai possessori di titolo di accesso valido per “La notte di Certe Notti”. Le prenotazioni saranno attive, tramite app, a partire dal 1° aprile 2025.

Tante saranno le iniziative per agevolare il pubblico nel raggiungere la venue.

A partire dal 1° aprile 2025, ci sarà la possibilità di prenotare, tramite App, i parcheggi nella zona adiacente alla Reggia di Caserta.

Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), è Treno Ufficiale del concerto di Ligabue alla Reggia di Caserta. Per agevolare l’utilizzo del treno e permettere alle persone di scegliere una modalità di trasporto più sostenibile per recarsi al concerto, sarà attivata l’offerta “FrecciaMUSIC” che consentirà, ai possessori di un valido titolo di accesso allo show di Luciano Ligabue, di viaggiare a bordo dei treni Frecciarossa e Frecciargento con sconti dal 30% al 75% sul prezzo base, a partire da metà marzo 2025.

L’offerta “FrecciaMUSIC” sarà disponibile sul sito e App di Trenitalia, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio.

Un’iniziativa che conferma l’impegno di Frecciarossa nel far viaggiare le persone e connetterle alla cultura, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e a sostegno della promozione turistica del territorio.

Dopo la partnership per “La notte di Certe notti” del 21 giugno alla RCF Arena di Campovolo, con la garanzia di partenze da oltre 200 città in tutta Italia, anche in occasione della data del 6 settembre di Luciano Ligabue alla Reggia di Caserta, Eventi In Bus organizzerà il Servizio Autobus da tutto il Sud Italia per raggiungere la location dell’evento.

Sarà possibile scegliere fra partenze mattutine o pomeridiane e si potrà bloccare il proprio posto in autobus a prezzo scontato con soli 10 euro di acconto e saldare ad agosto 2025.

Nunu’s Italia trasformerà anche il LIGAVILLAGE di Casertain un autentico mercato alimentare composto da numerosi Foodtruck dal design esclusivo, mettendo in risalto l’eccellenza dei prodotti del territorio. I foodtruck presenti offriranno ai fan una selezione curata di specialità locali, dimostrando come la qualità possa essere garantita anche in un evento di queste dimensioni. Il pubblico potrà scegliere tra una vasta gamma di opzioni culinarie, trasformando la pausa ristoro in un momento di cultura gastronomica, intrattenimento e divertimento. Un’attenzione particolare verrà riservata alla sostenibilità ambientale e alle filiere corte, al centro di ogni proposta alimentare, garantendo così un’esperienza culinaria di alto livello che viaggia di pari passo con l’energia della musica live.

I biglietti per la nuova data de “La notte di Certe notti” alla Reggia di Caserta (prodotto e organizzato da Friends&Partners e ZooAperto) saranno disponibili su Ticketone dalle ore 11.00 di mercoledì 4 dicembre.

Per gli iscritti al Bar Mario i biglietti sono in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, sabato 30 novembre, fino alle ore 09.00 di martedì 3 dicembre.

Per i clienti Telepass i biglietti saranno disponibili in una presale esclusiva dalle ore 10.00 di martedì 3 dicembre fino alle ore 10.00 di mercoledì 4 dicembre.

I biglietti per “La notte di Certe notti” alla RCF Arena di Reggio Emilia sono disponibili in prevendita su Ticketone.it.

Ticketone è Main Partner degli eventi.

HID GLOBAL è Official Technical Partner del braccialetto RFID (titolo di ingresso).

Radio Freccia e RTL 102.5 sono le radio ufficiali de “La notte di Certe Notti”.

Telepass è sponsor ufficiale degli eventi “LA NOTTE DI CERTE NOTTI” di Luciano Ligabue all’RCF Arena di Reggio Emilia del 21 giugno 2025 e alla Reggia di Caserta del 6 settembre 2025.

Grazie a Telepass i fan di Ligabue potranno avere una corsia preferenziale anche ai concerti.

In occasione dello show di Ligabue del 6 settembre alla Reggia di Caserta, i clienti Telepass avranno accesso garantito ad una presale esclusiva!

Dalle ore 10.00 del 3 dicembre alle ore 10.00 del 4 dicembre, per 24 ore, sarà attiva una presale che garantirà ai soli clienti Telepass, grazie a un codice speciale, l’acquisto in anteprima dei biglietti per accedere all’evento di Caserta.