TUTTI I DATI DEL CORONAVIRUS. CAMPANIA. Dopo lo spavento di ieri, scendono i contagi. DATO NAZIONALE. Preoccupa il numero di decessi in un giorno

Numeri, confronti e cifre su tutti i dati disponibili rilasciati dalla Protezione Civile per la Campania e l’Italia

CASERTA – E’ di 226, -1 rispetto a ieri, il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi analizzati ieri e resi noti nel report è 1.344. Il totale regionale è pari a 294.712. Nella giornata di ieri, contabilizzato oggi, è stato registrato un solo contagio dall’Unità di Crisi della Campania

Sale di 6 il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari, che ora sono 48. Non c’è nessun paziente nei reparti terapia intensiva delle strutture della nostra regione. Meno 7 unità registra il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di 178.

Dall’inizio dell’epidemia, sono 432 i decessi, dato uguale rispetto al report di ieri, mentre i guariti sono 4.089 (+1). Il dato delle persone sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione è pari a 145.538, +1.066 nel giro di 24 ore. Questa cifra è importante perché ci dimostra quanto sia mappato il virus.

IL DATO NAZIONALE

I 138 nuovi positivi di oggi e i 43.219 tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del contagio allo 0,32%, Crolla di un terzo rispetto a ieri (0,92%). Una diminuzione sicuramente dovuta all’aumento dei tamponi, quasi il doppio quelli analizzati e resi noti oggi, rispetto a 24 ore fa (22.166).

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono risultate positive 241.956 persone, con 5.703.673 tamponi analizzati. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio sanitario 14.242 (+467) pazienti. I guariti sono 192.815, cioè 574 in più rispetto a ieri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 30. Questo dato porta il totale delle vittime a 34.899. Un dato, ques’ultimo, il peggiore di giornata, considerando che non si registravano così tante vittime dl 26 giugno (+34).

Passiamo alle colonne grigie, cioè nelle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari sono complessivamente 940 (-6). Due posti letto si sono liberati nelle Terapie Intensive in Italia ieri, sabato. Dunque, si attestano a 70 i malati da covid in Rianimazione.

In quarantena domiciliare si trovano 13.232 positivi, – 359 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, i casi analizzati nel nostro paese, cioè le persone sottoposte per la prima volta al tampone, sono stati 22.490, per un totale di italiani testati pari a 3.434.500.

Dei 138 tamponi positivi rilevati oggi, 53 provengono dalla regione Lombardia. Il 38% dei nuovi positivi italiani provengono da questa regione. Numero che sembra poter dare ottimismo, ma se si va a vedere il rapporto del contagio, che si attesta al’1,56% su 3.380 tamponi analizzati, resta ancora quantomeno da monitorare la situazione lombarda.