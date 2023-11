TUTTI I NOMI dei candidati alle elezioni provinciali: 16 posti in lizza

CASERTA – Dopo aver pubblicato questa mattina l’elenco dei candidati della lista di Fratelli d’Italia per l’elezione indiretta – votano sindaci e consiglieri comunali in carica – dei consiglieri provinciali, seguita a ruota dai nomi di Prima la Provincia di Caserta, lista legata al parlamentare Gianpiero Zinzi, possiamo darvi l’elenco dei 5 raggruppamenti che il 10 dicembre saranno in lizza per i 16 posti del parlamentino di Terra di Lavoro.

Da qui in poi leggerete tutti i nomi, partendo dalle due liste del centrodestra già segnalate, assieme a quella dei Moderati di La Provincia al Centro e di Caserta al Centro e la lista congiunta PD e 5 Stelle.

Fratelli d’Italia

Paolo Santonastaso (Caserta), Andrea Stanga (Pontelatone), Giuseppe Mariniello (Lusciano), Francesca Longo (Castel Volturno), Anna Michelina Caiazzo (Gricignano di Aversa), Rossella Del Vecchio (Pignataro Maggiore), Ernesto Ferrante (Cesa), Maria Gabriella Santillo (Santa Maria Capua Vetere), Luca Coronella (Gallo Matese), Stefania Viscardo (Calvi Risorta), Damiano De Rosa (Prata Sannita), Antonio Luise (Castel Volturno).

Prima la Provincia di Caserta

Luigi Piccirillo (Portico di Caserta), Maria Caimano (Cancello ed Arnone), Antonio Chianese (Orta di Atella), Giuseppe De Santis (Falciano del Massico), Laura Norcia (Bellona), Antimo Rondello (Marcianise), Giovanna Ruggiero (Formicola), Fabio Schiavo (Caserta), Gaetano Trepiccione (San Prisco), Anna Vegliante (Capua).

Partito Democratico + Movimento 5 Stelle

Dario Aurilio (Bellona), Speranza Belardo (Sant’Arpino), Andrea Boccagna (Caserta), Rosalba Cibelli (Marcianise), Michele Caporaso (Sant’Angelo d’Alife), Tiziana De Chiara (San Nicola la Strada), Marco Cicala (San Marco Evangelista), Concetta Gentili (Capua), Pino Magliocca (Maddaloni), Gerardo Massaro (Portico di Caserta), Elisabetta Falco (Parete).

La Provincia al Centro

Marcello De Rosa (Casapesenna), Emilio Nuzzo (San Felice a Cancello), Giovanni Iovino (Cellole), Massimo Russo (Caserta), Michele Apicella (Trentola Ducenta), Gerardo Capitelli (Santa Maria Capua Vetere), Michele Falco (Parete), Giovanna Migliore (Orta di Atella), Angela Sferragatta (Maddaloni), Salvatore Liccardo (Maddaloni), Maria Celeste Cafaro (Bellona), Antonella D’Aloia (Dragoni), Anna Lanzalone (Mignano Montelungo), Giovanna Moio Presenzano (Presenzano), Chiara Pacitto (Roccomonfina), Cesario Villano (Cesa).

Caserta al centro

Santino Altieri (Alvignano), Maria Grazia D’Agostino (Arienzo), Rosanna D’Alonzo (Pignataro Maggiore), Gaetano Di Monaco (Santa Maria Capua Vetere), Giovanni Fasulo (Gallo Matese), Giuseppe Guida (Arienzo), Antonio Montoro (Fontegreca), Pietro Musto (Villa Literno), Giuliano Pellegrino (Trentola Ducenta), Rosanna Pilozzi (Galluccio), Simona Russo (Baia e Latina).