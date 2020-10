TUTTI I NOMI. DROGA shop. 11 ARRESTI. Ai domiciliari anche un 50enne e una donna 35enne di S.MARCELLINO

SAN MARCELLINO – Ci sono anche un uomo e una donna residenti a San Marcellino tra le 14 persone raggiunte da provvedimenti limitativi della libertà personale, nell’ambito di un’indagine compiuta dalla procura della repubblica di Vallo della Lucania, insieme ai carabinieri della Compagnia di Agropoli per un organizzato traffico di stupefacenti con annessa vendita capillare al dettaglio nelle aree più accorsate della costiera cilentana.

I due di San Marcellino sono finiti entrambi agli arresti domiciliari: si tratta del 50enne Francesco Bamundo e della 35enne Immacolata Nacarlo, detta Titti.

Le sostanze smerciate abbracciavano tutta la filiera delle droghe storiche: da quelle cosiddette leggere cioè hashish e marijuana a quelle pesanti cioè eroina e cocaina, passando anche per quelle sostanze che vengono date per calmare le crisi di astinenza e le tensione che da esse derivano come il metadone e suboxone.

I carabinieri hanno notificato i provvedimenti a 13 persone su 14, l’ultima per la quale è stata prevista la custodia cautelare in carcere, è ancora irreperibile.

Per la cronaca, questo l’elenco completo degli indagati già raggiunti dal provvedimento del gip del tribunale di Vallo della Lucania; in carcere: Anna Wierdis, 66 anni e Ciro Elia, 61 anni, coniugi, entrambi di Agropoli; domiciliari per i due già citati di San Marcellino e per Maria Verdoliva 59 anni, Anna Buono 34 anni, madre e figlia, Francesco Maiorca, 35 anni, Alfonso Citro, 21 anni, Carlo Michele Omobono, 22 anni, tutti di Agropoli, Luciano Buber, 46 anni di Castellabate, Duilia Guariglia detta Cecilia, 52 anni di Giungano.